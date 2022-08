Lass meenutas, et oli tollaste augustisündmuste ajal Roela sovhoosi peainsener. Kus ta 20. augustil oli, seda mees ei mäletanud. "Eks ma Roelas olin," sõnas ta. Telerit aga vaatasid tol päeval kõik, või peaaegu kõik. "Mäletan, kui Nugis lõi suure haamriga," meenutas Lass ja lisas, et Roelas oli kõik rahulik. Mehe sõnul mingit eufooriat ta ei märganud. "Meil oli rahulik," jätkas Lass. Eriliste tundepuhangute puudumist põhjendas ta asjaoluga, et enamik aega oldi elatud punavõimu all. "Ja eks see jättis oma jälje," nentis Lass.