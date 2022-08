Rakvere metsaühistu tähistas Sagadi mõisas juubelit

Metsaühistu juhatuse esimees Meelis Matkamäe, kes on ühistus olnud 12 aastat, rääkis, et üheksakümnendate alguses oli meie metsades täielik anarhia. Vene päritolu masinatega mindi metsa ja võeti maha, mis vähegi võtta andis. Et seda lagastamist peatada, panid metsaomanikud seljad kokku ja asutasid metsaühistu. Alguses kuulus Rakvere metsaühistusse 13 liiget, tänaseks on seal 933 metsaomanikku.

Matkamäe sõnul näitab ühistu oma tegevusega, et seda tähtsat loodusvara on võimalik ka heaperemehelikult majandada. Igati ollakse nõu ja vajadusel ka jõuga abiks noortele metsaomanikele. Matkamäe rääkis, et paljud kurdavad, et neil on nii vähe metsa, et neist mingit metsameest ei saa ja seepärast kipuvad oma varandust kergekäeliselt müüma. Metsameeste seas kutsutakse neid kährikuteks ja julgustatakse igati ise oma varaga toimetama. Liiati on väikemetsaomanikele andnud riik soodustusi. Näiteks tasuta nõustamine.