Rakvere riigigümnaasium alustab õppetööga asenduspindadel kahes hoones

"Loomulikult me kõik väga lootsime alustada uues koolimajas, kuid paraku ei jäänud ka meie koolimaja ehitus puutumata Ukraina sõjast, mille tagajärjel muutus paljude ehitusmaterjalide tarnimine keeruliseks ja aeganõudvaks. Õnneks on meil väga paindlikud, tegusad ja positiivselt meelestatud õpetajad ja päris kindlasti ei ole asenduspinnad takistuseks kvaliteetse hariduse andmisel. Kool on ju eelkõige ikkagi inimesed ja inimesed on meil tarkuse väge täis," rääkis koolijuht Liisa Puusepp.

Tema sõnul liigub kool selles suunas, et jõulupeo saab korraldada uues hoones Laial tänaval ja uuest aastast saavad kõik seal ühise katuse all jätkata.

Augustikuus on nii Pika kui ka Rohuaia tänava koolimajades käinud korrastustööd ja ettevalmistused, et koolipere saaks septembris end seal võimalikult mugavalt sisse seada. Sel nädalal hakkavad asenduspindadele kolima õpetajad, kes seni on tegutsenud Rakvere ametikooli ruumides.

Rakvere riigigümnaasiumi õpetajad alustasid lepingu põhjal tööd 1. augustil. Esimesed nädalad on koolijuhi sõnul olnud väga töökad ja sinna sisse on mahtunud muu hulgas näiteks õppekava, hindamiskorra ja kodukorra loomine ning uurimistööde juhendi koostamine. Lisaks on töös olnud ka mentorluskava, lõiminguprojektid, valikained, kooli alguse laager ja loomulikult piduliku avaaktuse korraldus.

Samuti on koolitöötajad käinud mitmel olulisel koolitusel, sealhulgas mentorluse ja lõimingu teemadel. 16. augustil käis kogu koolipere Lilleoru õppekeskuses, et kohtuda globaalse ettevõtja, innovaatori ja taastava majanduse visionääri Gunter Pauliga.

Gunter Pauli on välja töötanud nn sinise majanduse ärimudeli, ta on avaldanud üle 20 raamatu ning osaleb aktiivselt õppejõuna ülikoolide juures üle maailma. Ta on teinud koostööd mitme riigi valitsusega, nõustades neid majanduse ümberkujundamisel ja raha suunamisel kohalikku kogukonda.