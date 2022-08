Koolides jätkub kiirtestimine usalduse alusel

Algaval õppeaastal on eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna kõigis haridusasutustes. Üleriigilist distantsõpet soovitab ministeerium vältida, seda eriti nooremate kooliastmete ja tuge vajavate õpilaste suhtes. Eelmisel õppeaastal töötas hästi põhimõte, et distantsõppele mineku otsused tehakse konkreetsetest juhtumitest ja piirkondadest lähtuvalt. Valdavalt rakendati distantsõpet konkreetses klassis või kooliastmes.

Ministeerium tuletab ühtlasi meelde et maskide kasutamine ühiskondlikes siseruumides vähendab nakatumisohtu. Maski on soovitav kanda koroonaviiruse laialdase leviku korral aladel, kus puutub kokku palju inimesi.

Oluline on ka hea ventilatsioon, mis vähendab viiruse levikut. Hea ventilatsioon vähendab ruumis aerosooliosakeste hulka ning seega ka viiruse levikut. Sõltuvalt hoone ventilatsioonist tuleb ruume pidevalt tuulutada või veenduda ventilatsioonisüsteemi õiges seadistuses. Tähtsal kohal viiruse tõkestamisel on kätehügieen ja köhaetikett ning pindade ja ühiskasutatavate esemete puhastamine.

Viiruse laialdase leviku korral on soovitatav tegevustes lähtuda hajutamise ja niinimetatud mullides tegutsemise põhimõttest. Tegevused toimuvad rühmades, mille liikmed on püsivalt samad. Soovitav on võimalusel viia tegevusi õue. Hoonetes toimuvatel aktustel ja teistel suurematel kogunemistel on soovitav inimesi hajutada.