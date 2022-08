Estonia klaver jõuab postmargile

Postmarki esitlevad neljapäeval Viimsi Artiumis Omniva juhatuse esimees Mart Mägi ning Estonia klaverivabriku juhataja Indrek Laul. Toimuvad ka muusikalised etteasted. Üritus on avatud kõigile huvilistele.

Margi kujundas Indrek Ilves ja see trükiti trükikojas Vaba Maa, trükiarv on 20 000 ja nominaalhind 90 senti, mis sobib Eestis saatmiseks. Esimese päeva ümbrik ja tempel on kasutusel Tallinnas Toompea postkontoris. Postmark tuleb müüki Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti.