Mitmes piirkonnas muutub vee hind

Vee hind on tõusuteel.

AS Emajõe Veevärk annab teada, et alates 1. septembrist kehtivad ettevõtte tegevuspiirkondades uued veeteenuse hinnad. Ettevõte on seni teenust pakkunud Ulvi, Roela, Laekvere, Piira ja Vinni piirkonnas.