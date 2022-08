Kiskjate murtud koduloomad kütavad kirgi

Väike-Maarja vallas on hundid augustis taludes maha murdnud kodukitse ja koera. Talupidajad vaatavad jahimeeste poole, kuid enne novembris algavat jahihooaega on küttimislube saada pea võimatu. Loomakaitsjate seisukoht on aga, et kaitsealuste liikide küttimine lööb sassi loodusseadused ja põhjustab veelgi enam koduloomade murdmisi.