Tuntud ärimehel lasub suhtevägivallatseja vari

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kristiina Kivari selgitas, et juhtum lõpetati oportuniteediga. Oportuniteedi kohaldamine tähendab, et kuriteo toime pannud isikut on võimalik mõjutada ilma teda süüdi mõistmata. Selleks määratakse kuriteo toime pannud inimesele kohustus tasuda riigile teatav summa või teha üldkasulikku tööd. Sageli suunatakse ta mõnda sotsiaalprogrammi.