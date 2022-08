Fotol on Karepa rand.

Suplusvee temperatuuri maksimumid on hooaja lõpuks jätkuvalt 20 kraadi ringis. Kõige soojem – 22,4 kraadi – on merevesi Narva-Jõesuu rannas, jahedaim mõõdetud temperatuur on aga 16,1 kraadi Kunda rannas.