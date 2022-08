Kooliõpetaja kogub kehalise kasvatuse tundide tarbeks vanu jalgrattaid

"Koolis käib palju õpilasi kaugematest piirkondadest ja seega on ratta kaasa võtmine keeruline. Osal lastel pole võimalust päris enda ratast üldse soetada. Paljudel meist on jäänud keldrisse või garaaži seisma vana ratas, mida keegi ei kasuta. Kogume need rattad kokku ja otsime neile uued rõõmsad kasutajad," seisab üleskutses. Oodatud rattad peaksid olema sõidukorras või vajama väiksemat hooldust.