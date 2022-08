Paasi karjääri mõju hindamise arutelu toimumiskohta muudeti

Kivikandur OÜ taotletava loa eesmärgiks on Haljala vallas Paasi külas Loobu metskonnas ehituslubjakivi kaevandamine. Taotletava mäeeraldise pindala on 51,4 hektarit ja mäeeraldise teenindusmaa pindala 58,3 hektarit. Taotletav kaevandamisloa kehtivusaeg on 25 aastat.