Juhtkiri: kes kaitseb ohvreid?

Kahtlemata on ajakirjanduse ülesandeks sellised juhtumid paljastada ning teha kindlaks, et süüdlane saaks kas või avalikkuse silmis hukka mõistetud, kui teda ei mõista piisaval määral hukka meie karistussüsteem. Tänase lehe esiküljelugu suhtevägivallast tekitab kognitiivse dissonantsi. Nii politsei kui ka prokuratuur on korduvalt rõhutanud, et suhtevägivald on neile prioriteediks. Politsei esindajad on läinud koguni nii kaugele, et on suisa öelnud välja, et suhtevägivallatsejaga on lood lühikesed ja ta peab oma tegu karistuse kujul omal nahal tunda saama.