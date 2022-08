Repliik: tants karjääri ümber

15 aastat on pikk aeg. Selle aja jooksul jõuab mudilane läbida algkooli, põhikooli, keskkooli ja saada ülikoolist ka bakalaureusekraadi. Kaasaegse majanduse ja keskkonnapoliitika vaatenurgast on tegemist aga uue normaalsusega, millega me kõik harjuma peame.

Selles, et olulisi küsimusi käsitletakse ministeeriumides, igat sorti ametites, vallavolikogudes ja külakoosolekutel, ei ole tegelikult midagi erilist. Keerulistes olukordades parima võimaliku lahenduse leidmine võtabki aega. Oluline on, et kõik, keda asi puudutab, saaksid sõna sekka öelda, et keegi ei jääks kõrvale.