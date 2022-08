Kommentaar: üle 60-aastased ja riskirühmad võiksid tõhustusdoosi lasta teha esimesel võimalusel

Riskirühma kuuluvad inimesed võiksid seda teha kohe. Kui inimesel on valmisolek ja võimalus ennast vaktsineerida, tõenäosus raskelt haigestuda on olemas ning eelmisest vaktsiinidoosi saamisest on möödas enam kui pool aastat, võiks ta neljanda doosi lasta teha juba praegu.

Omikron- ja praegu valdavalt leviva BA.5 tüve puhul ei suudeta päris täpselt ette näha, kuidas haigus kulgeb, kuid varasemale kogemusele toetudes on selge, et haigestumise kõrgperioodid on sügis, talv ja varakevad. Seega võiksid ka need inimesed, kes riskirühmadesse ei kuulu, kuid kes soovivad lasta teha neljandat doosi, ajastada selle hiljemalt septembrisse. Kui inimene soovib oma immuunsust turgutada, siis on sügise saabudes enda vaktsineerida laskmine igati teretulnud.