Valdadel puudub selge ülevaade võlglastest

Ta lisas, et seda, millistel põhjustel inimesed võlglasteks satuvad, vallavalitsus kahjuks ei tea. “Võime vaid oletada, põhjuseid on kindlasti erinevaid,” rääkis Merits ning lisas, et mõned võlgnevused on ka pikaajalised, neist enamik on üürikorterite tasumata kommunaalarved.