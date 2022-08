Harri Kullas esindab Eestit taas Rahvuste krossil

Koondise liikmete valik on mänedžer Martin Arumäe sõnul tänavu olnud meeldivalt raske, sest Eestis on nii palju rahvusvahelisel tasemel häid sõitjaid. Lõplik valik langetati, arvestades motomeeste viimaseid tulemusi ja kiirust nii välis- kui ka Eestis toimunud tiitlivõistlustel.

Tanel Leokil (MXGP, Husqvarna, Sõmerpalu MK) on tänavu 20. kord Rahvuste krossil oma riiki esindada ning see on saavutus, milleni ei ole jõudnud ükski teine krossisõitja maailmas. Kuigi hooaja alguses plaanis Leok rahvusvaheliste tiitlivõistluste tasemel võistlemisest loobuda, on nüüdseks plaanid muutunud ja ta on hooaja lõpuks ka hea vormi saavutanud.