Viitna raamatukogu ähvardab sulgemine

Viitna filiaal on tegutsenud 16 aastat, kuid viimastel aastatel on vähenenud lugejate ja kogukonna huvi pakutavate teenuste vastu ja seetõttu pole otstarbekas hoida filiaali avatuna. Huvi ei ole näidatud üles vaatamata sellele, et Viitna raamatukogu on avatud ühel kindlal päeval nädalas, teisipäeviti. Samuti ei ole aidanud Viitna filiaali külastatavust tõsta seal korraldatud üritused.