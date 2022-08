Koolide toitlustushankes ei saanud määravaks hind

Rakvere abilinnapea Laur Kaljuvee sõnul muudab hanke varasematega võrreldes eriliseks see, et hindamiskriteeriumites oli toidu kvaliteet ja menüü sisu suurema kaaluga kui toidupäeva hind. "Seda ikka selleks, et lapsed saaksid tervisliku ja maitsva koolitoidu, sest väga paljudele lastel on see jätkuvalt ainus korralik toidukord päevas. Kindlasti tegeleme kvaliteedi ja menüü sisu monitoorimisega terve hanke jooksul," lubas Kaljuvee.

Baltic Restaurants Estonia AS-i tegevjuhi Aaro Lode sõnul on neil äärmiselt hea meel alustada teenuse osutamist kohalikus omavalitsuses, kus laste tervist peetakse oluliseks ja määravaks ei saanud mitte odavaim hind, vaid parim teenus. Lode sõnutsi on nad küll suurim toitlustusteenust osutav ettevõte Eestis, tegutsedes Daily kaubamärgi all rohkem kui 70 koolis üle Eesti, kuid samas on nad ennast alati näinud rohkem kogukonna osana, mitte ainult teenusepakkujana. "Keskkond kus me tegutseme, on meie jaoks oluline, ja seda mitte ainult keskkonna hoidmise ja säästlikkuse eesmärgil, vaid soovime oma teenuse pakkumisel kaasata võimalikult palju lapsevanemaid ja lapsi," märkis Lode.