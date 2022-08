Juhtkiri: kas kooliks valmis?

Kirevad reklaamlehed tekitavad küll tunde, et palju on vaja soetada, kuid ega neid tarbeid, mida tegelikult vaja läheb, olegi ju nii raske kokku saada. Esimesse klassi minejatega on vast rohkem sahmerdamist, kuid edaspidi tekib harjumus. Asjad on üldiselt samad: neljast-viiest joonlauast kaks on ju ikka veel alles, kolmas ilmub välja voodi alt, teritajad-sirklid töötavad endist viisi, värvipliiatsite komplekti tähtsus on juba algklasside lõpuks märgatavalt vähenenud, plastiliin seisma jäänud. Ja rasvakriidid – parem mitte uusi muretseda, kes teab, kas neidki enam tarvis läheb. Päevik ja sisejalatsid tuleb siiski osta. Kui on piisavalt vihikuid-kaustikuid ja hea kirjutusvahend, siis võib õppetöö alata.