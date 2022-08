Järjekordset suhtevägivalda menetledes tabas mind ehmatus, kui vaatasin krediidiinfost andmeid. Esiteks pidin linnukese tegemisega kinnitama, et mulle tööd andval asutusel või ettevõttel on õigus isikuandmeid töödelda. Seda ja järgnevat varem polnud. Edasi pidin valima põhjenduse, miks isikuandmeid töötlen. Sobis viimane variant – avalik huvi. See on tegelikult ekslik, sest juriidiliselt tähendab see riigi huvi. Mina aga lähtun oma töös avalikkuse huvist.