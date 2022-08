Mida teha, kui pangakaart läheb puhkusereisil kaduma

Maksekaardi kadumine ja vargus on igapäevapanganduse paratamatu osa. Kuu jooksul on selliseid juhtumeid sadades, seega on kaardi kadumine või selle kehtivuse kadumine üpris tavaline. Ent mida teha, kui kaart on ootamatult kaduma läinud puhkusereisi ajal? Juhul kui klient on hädas, on väga palju võimalusi, kuidas pank saab aidata. Kõige tähtsam on esimese asjana kadumisest panka teavitada – seejärel saame juba edasi toimetada ja vastavalt vajadusele tegutseda. See on eelkõige vajalik selleks, et kaardiga ei tehtaks tehinguid.