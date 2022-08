Kooliminejal võtab kotivalik silme eest kirjuks

Esimesest koolipäevast on omad mälestused ilmselt igal inimesel. Kes mäletab lonti vajunud põlvikuid, kes esimese õpetaja lokikuhilat, lillesülemeid või esimest pinginaabrit. Kindlasti mäletatakse ka oma esimest koolikotti. Kui nõukaajal kooliteed alustades oli tähtis, et koti saaks selga tõmmata ja asjad selles sees püsiksid, siis nüüd on nõudeid märksa enam.