Just enne seda kui Roosi pimedaks jäi, tõstis Väikese Ingli pere Rakvere kaupluses mööblit ringi. Kiisu nägi ära, kus mis on, ning nüüd ta liigub asjade vahel vaevata ringi.

On ju teada lugu, et mõni kass kipub omapäi käima. Mõni neist käib nii, et leiab omale uue ja parema kodu. Vahel võib juhtuda aga sedasi, et kass valib endale koduks inimeste töökoha. Kontorikass Viki, lillepoekass Roosi ja mõisakass Miisbeth von Rosen just niimoodi tegidki.