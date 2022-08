Oodatav eluiga ja tervena elada jäänud aastad on vähenenud.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Marin Tasuja sõnul on oodatav eluiga alates 1995. aastast kuni 2020. aastani olnud kasvutrendis, kuid pandeemia mõjul on see viimastel aastatel pidurdunud. "Möödunud aasta erakordselt suure surmade arvu tõttu on oodatav eluiga lühenenud nii meeste kui ka naiste puhul ning langenud kaheksa aasta tagusele tasemele. Meeste oodatav eluiga on lühenenud enam kui naistel," ütles Tasuja.