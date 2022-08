Väike vihm ei kaota veel tuleohtu

Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud väga kõrge ning sademeid on olnud minimaalselt. See tähendab, et loodus on kuiv ja õnnetuseks piisab vähesest. "Kuiv loodus on väga tuleohtlik ning tuli levib kuivas kiiresti. Seepärast võib ka pealtnäha väike hooletus tuua kaasa ulatuslikud tagajärjed," ütles päästeameti meediaesindaja Silver Kuusik.