Asutused saavad kriisis üksteise hooneid ja vara kasutada lihtsustatud korras

"Riigivara on igasugune riigile kuuluv vara, mida haldavad riigiasutused, näiteks kinnisvara, vallasvara, osalused äriühingutes ja sihtasutustes," selgitas riigihalduse minister Riina Solman. Kriiside ajal on teatud juhtudel vaja see teisel asutusel kasutusse võtta viivitamata, rakendamata tavapärast riigivaraseadusest tulenevat korraldust. "Näiteks saaks erakorralisteks sõitudeks või vedudeks laenata kiiresti teise asutuse transpordivahendeid või tarvitusele võtta muud vara," sõnas minister.