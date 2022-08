Küllap paljud mõtlevad, et järjekordne vahtu löödud pealkiri. Aga näiteks üks paljudest asjadest, mida õppus Sõmeru põhikoolis muutis, on see, et Rakvere vald peab nüüd kiiresti lisaraha leidma, et õppeasutuse uksed turvaliseks teha. Maakonnas ehitatakse praegu kahte uut kooli, kus saab õppusel täheldatud kitsaskohti vältida ja lisada süsteeme, mis oleksid vastumeetmeks praeguseni veel välisriikides toimunud kurikavalatele koolitulistamistele.