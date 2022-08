Reedel tuleb kuni 26 kraadi sooja

Reedel on kõrgrõhkkonna servas nii selget taevast kui pilvi ning öösel tekib ka udu. Kergete hoogsadude võimalus on põhiliselt Eesti idapoolses osas. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 20, päeval 20 kuni 26 kraadi.

Öösel on Lääne-Eestis vähese pilvisusega ilm, Ida-Eestis on pilvisem. Kohati on udu ja sajab uduvihma. Puhub idakaare tuul 1-7, rannikul kuni 10 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kuni 20 kraadi.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 3-7 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on hea, kohati on udu. Sooja on 15-18 kraadi.

Ennelõunal on pilves selgimistega ilm, pärastlõunal pilvisus hõreneb. Kohati sajab veidi vihma. Puhub idakaare tuul 3-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 20-26 kraadi.

Laupäeval jääb kõrgrõhuala ikka servaga Eestit katma. Öö on selge ja sajuta ning õhutemperatuur langeb 9 kuni 15°C-ni, rannikul veidi all 20 kraadi. Päeval kõrgrõhuala mõju pisut väheneb. Pilverünkadel on võimalus areneda ja osa neist saab sajuküpseks ning pärastlõunal sajab üksikuis paigus hoovihma. Kagu- ja idatuul on nõrk, päeval tuntav. Õhutemperatuur tõuseb 25 kuni 30 kraadini, tuulele avatud rannikul on kuni 22 kraadi.