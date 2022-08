Reedel kõlab Kära Kantsis sügav ja tummine trumm ja bass

Rebel Cause pressifoto

Reedel toimub Rakveres, pubis Kära Kants drum'n'bass- ja jungle-muusikale pühendatud peoõhtu Levitatsioon. Kohal on InZtance ja Volume None ehk DJ-duo Rebel Cause Tartust, kes tutvustab D'n'B-muusika tõsisemat nägu kõige värskemas vormis.