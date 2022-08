Porkunis laiendatakse rannaala märkimisväärselt

Rannaala laiendus- ja korrastustöid teeb Helmar Ehitus OÜ ning nende ettevalmistamine on juba käimas. Juuli lõpus ja augusti alguses paigaldati järve randa lastekiik, eemaldati rohtunud pinnast ja veeti kohale rannaala täitmiseks kavandatud liiv. Töötegemise juures jälgiti, et see ei takistaks rannas suvitamist. Suplushooaeg nimelt kestab 31. augustini.