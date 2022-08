Tapa volikogu esimehele hakatakse umbusaldust avaldama

25. augusti Tapa vallavolikogu istung algas endise vallavanema Riho Telli sõnavõtuga, milles too süüdistas volikogu esimeest Alari Kirti selles, et too ei saa oma ülesannetega hakkama. Sõnavõtu lõpetuseks ulatas ta Kirdile umbusaldusavalduse teksti.