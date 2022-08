"Keksutaja on aastaid aastaid olnud Vergi rahva südames. Kui veetase tõuseb, saab ta merelegi," ütles naljatades Vergi sadamas tegutseva restorani Wirkes perenaine Kelli Suigusaar. "2018 nägi kohalik aktivist Merike Malva tohutult vaeva, et üheskoos lastega Keksutaja korda teha. Küll aga on aeg teinud oma töö ning keksutajast on saanud räämas ning ohtlik mängupaik lastele. Seetõttu jätame Keksutajaga hüvasti võimsa tule ning tantsuga."