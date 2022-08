Kevadel ei lootnud küll vist keegi nii varast vilja küpsemist. Lood on aga niikaugel, et praegu kipub viljakoristus juba hilinema. See seab meie põllumeeste ette väga keeruka ülesande: vili jõudku salve kõige lähemal ajal ja võimalikult väikeste kadudega. Jõupingutusi nõuab ka maisi sileerimine.