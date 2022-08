Nädala lind: lepalind

Lepalind on oma nime saanud lepakarva rinnaesisest ja sabast. Isegi kui näeme teda vaid hetkeks, enne kui ta varjuda jõuab, võimaldab tema ergas saba linnu ära määrata. Teisi “tulisabasid” meie värvuliste hulgas pole. Tõsi küll, on ka must-lepalind, aga lepalind temagi, lähisugulane. Kui aga õnnestub lepalindu pikemalt jälgida, aitab teda ära tunda must nägu valge laubaga, mõistagi isalinnul. Õrnem sugu, nagu linnuriigis tavaks, näeb märksa tagasihoidlikum välja. Juuresoleval pildilgi näeme just lepalinnu naispoolt, kuid tulekarva ainukordne saba ehib tedagi.