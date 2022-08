Nädala kaja: vaatame üraskite paljunemisest kaugemale

Vaatan videot sellest, kuidas Soome peaminister avalikul pressikonverentsil vabandab selle pärast, et ta julges vaba aega pidutsedes veeta, tundis end hästi ja vabalt. Vabandab selle pärast, et ta on noor, et ta on lihast ja luust, verest ja luuüdist, et ta on inimene. Ja puhkeb viimaks nutma.