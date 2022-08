Ometi pole ta ka käed rüpes istunud. Kevadel sai oksi lõigatud. Lausa nii palju, et süda tilkus verd, tunnistas naine. See oli vajalik, et puul jätkuks toitaineid ja jõudu saagi kasvatamiseks, noored puud võivad olla üsna intensiivse kasvuga. Teine aspekt on kindlasti ilm – õitsemise ajal oli soe ja mesilased tolmeldasid kenasti. Juba õite järgi oli näha, et saak tuleb korralik, peagi tuli okstele alla panna toed, sest muidu oleks need saagi all lihtsalt murdunud.