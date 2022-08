Akordionivirtuoos Kimmo Pohjonen esineb Narvas

Pohjoneni loomingus vahelduvad lüürilised ballaadid folkroki ja eksperimentaalmüraga ning tema esitluslaadi on võrreldud šamaani rituaaliga, mille kese on elektrifitseeritud viierealine akordion. T

"Narva on ka meile, soomlastele, ajalooliselt oluline linn,” ütles Soome Instituudi juhataja Hannele Valkeeniemi. "Okupatsioon kaotas selle paljude mälust, kultuur on aga sild, millega taastame ühtekuuluvuse tunde. Nagu kevadel Tallinn Music Weeki avasõnades väga ilusasti õeldi: Euroopa algab Narvast. Seepärast on mul äärmiselt hea meel, et meil õnnestub koos heade partneritega tuua võimas Kimmo Pohjonen Narvasse."