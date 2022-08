Päästeamet manitseb muinastulede ööl ohutult lõkkeid põletama

"Kui tähistad täna muinastulede ööd, siis ära unusta, et selja taga on pikk põud ning loodus on endiselt kuiv. Et õhtu mööduks tuleohutult, ära lennuta taevalaternaid – need on ohtlikud nii loodusele, loomadele ka kui varale," kirjutab päästeamet sotsiaalmeedias.