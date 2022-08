Galerii ⟩ Palverändurid soovisid Ukrainale rahu

Pühale missale Viru-Nigula kirikus ja sellele järgnenud protsessioonile oli kogunenud inimesi nii kodumaakonnast kui kaugemaltki. Juba paarkümmend aastat igal suvel palverännakust osa võtnud Jaak Noorlaid saabus pühale talitusele Tartust. Mees on enda sõnul esimest põlve katoliiklane, kuid juba kolm suve on ta palverännule kaasa võtnud ka oma lapsed.

"Palverännakul on aeg, kus Jumala arm annab endast tunda," avas mees põhjust, miks igal aastal ülikoolilinnast Viru-Nigulasse sõidab. "Ei ole nii, et võtad oma kümme kohvrit, vaid lihtsalt lähed ja oled. Jumal annab kõik." Mehega kaasas olnud poeg Toomas kiitis ettevõtmist ja ütles, et plaanib kindlasti uuel suvel ka tulla.