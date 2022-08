Lõkkest sai alguse suurem põleng

Päästjad tuletavad kõigile meelde, et kulu põletamine on keelatud aasta ringi. Põleng võib kiiresti levida ja tuua endaga kaasa väga suuri kahjusid, ohustades nii loodust, hooneid kui ka inimesi. Enne lõkke tegemist tuleb veenduda, et see on piisavalt kaugel hoonetest ja metsast. Lõket tohib teha, kui tuule kiirus on alla 5,4 meetri sekundis ehk nõrga tuulega. Lõkke juures peab alati valmis olema ämber veega või tulekustuti. Oluline on, et lõket ei jäetaks järelevalveta.