Uuringud tuvastasid võimalikke säilmeid kahe Vinni valla punatähise all

Ulvi teeristis väidetavalt paiknenud vennashaua asukohta aga leida ei suudetud, kuigi piirkond jalutati mitu korda läbi, ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno. Seetõttu ei teostatud Ulvi piirkonnas ka georadariga uuringuid. Portaalis monument.ee on Ulvi oletatava vennashaua kohta kirjutatud, et arvatavasti on Punaarmee sõdurite vennashaud seal kunagi asunud, ent hiljem on toimunud ümbermatmine.

"Täna on see koht, kus oleme avalduse riigile ära saatnud, mälestusmärkide komisjonilt vastust veel saabunud ei ole," ütles Võrno ja lisas, et vald on valmis teisaldamisprotsessi lõpule viima kohe, kui vastus käes. "Oleme valmis tegema seda riigiga kahasse nii, et riik tegeleb maaaluse ja meie maapealse osaga."