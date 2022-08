Kadrina saun tähistas 65. sünnipäeva

"Tervituskõnes meenutas Pevkur, et möödunud korral tundis leiliruumi sisse astudes, et midagi on valesti – küüned hakkasid valutama. Ülemisele astmele astudes ja termomeetrit vaadates, sai ta aru, mis võib põhjuseks olla – mõõdik näitas 160 kraadi," rääkis Rohumägi. "Pevkur küsinud selle peale saunaklubi presidendilt Ülo Kaisilt, ega paljuks läinud. Seepeale oli Kais vastanud, et natukene sai vist mindud liiale jah." Nii teadis kaitseminister sel korral valmis olla ja tõi kingituseks leiliruumi mõeldud puidust istmed, sest oma tagumikku tuleb alati kaitsta.