Kultuurkapital suurendas maakondade rahastust

"Kultuurkapitali esimese poolaasta tulude laekumine on olnud väga hea ning tulemus on parem, kui eelarvet tehes lootsime. Sellest tulenevalt tegin ettepaneku suurendada maakondlike eksperdigruppide rahastust. Maakondlikud eksperdigrupid oskavad kohalikul tasemel toetusi kõige paremini sihtida, seega nii loome paremad võimalused, et kõrgetasemeline kultuur õitseks ka väljaspool pealinna," ütles Piret Hartman.