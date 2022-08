Juhtkiri: õnnetus hüüab tulles

Paraku ei anna need noorukid endale aru, et nad ei pruugi driftimise ajal autot valitseda, ja küsimus pole mitte kas, vaid millal juhtub suurem või väiksem avarii. Kuigi seekord õnnetus hüüab tulles, ei saa driftijate seltskonna taltsutamiseks pealtnäha justkui keegi midagi teha. Selgub, et driftijaid ei ole mitte ainult Rakveres, vaid mujalgi maakonnas. 23 alustatud väärteomenetlust annab märku, et politsei siiski tegutseb. Inimesed saavad ka ise palju korrakaitsjaid aidata, näiteks õigusrikkujaid filmida. Muidugi tuleb seda teha ennast ohtu seadmata.