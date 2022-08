Tervitus: hea haridus kindlustab vabaduse

Paljudel on samm üle haridustempli läve juba mitmes, kuid loomulikult on ka neid, kellel tuleb see astuda alles esimest korda. Seega on äärmiselt oluline, et meie haridusasutused teeksid nii uutele kui ka kogenud õppuritele algava õppeaasta ühtmoodi põnevaks, sõbralikuks ja teadmisteküllaseks. See pole alati kerge ülesanne, kuid olen kindel, et meie maakonna õpetajad oskavad seda just maailma parimal viisil.