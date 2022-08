Ilusat tarkusepäeva ja rõõmurohket kooliaastat!

Muutused ja areng on elu loomulik osa ja nii on Rakvere linna hariduselus ka tänavu palju muutusi – kaks senist gümnaasiumi jätkavad tööd põhikoolidena ning gümnaasiumihariduse andmist hakkab korraldama riik. Tegevust alustab unikaalne töö- ja tehnoloogiakeskus, mille ruumides hakkavad õppima kõigi linna põhikoolide õpilased. See on tinginud vajaduse ühtlustada tundide algusajad ja nii algavad uuel õppeaastal munitsipaalkoolides tunnid kell 8.45. Sama aja on valinud koolipäeva alustamiseks ka Rakvere riigigümnaasium.