Ime tabamine Rakvere linna eragümnaasiumeis

Paul Priksi sõnul on Waldorfi koolis seevastu uudist niipalju, et sellest aastast on neil üks klass rohkem kui varem ja renoveeritakse uut maja lasteaia jaoks. “Me kasvame pidevalt,” ütles ta. “Oleme erilised, sest erinevalt teistest koolidest käiakse meie juures lasteaiast gümnaasiumini. Lapsevanemad, kes panevad oma lapsi Waldorfi kooli, on keskmisest teadlikumad. Praegu on meie klassid komplekteeritud,” kõneles ta.