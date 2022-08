Krõõt Nõmmela-Mehide: “Kool on mõeldud õpilasele”

Kolmes koolis osalise koormusega õpetajaametit pidanud Krõõt Nõmmela-Mehide tundis, et tema oskused ja ressurss on kasutamata. Innovatiivse mõtteviisiga naise nägemused sobisid kogukonna ootustega ning ta sai võimaluse hakata panustama koolijuhi ametis. Nõmmela-Mehidel on haridusteaduste magistri kraad ja bakalaureusekraad tekstiili erialal, eraldi on tal kunstide magistri kraad. Suvel lõpetas ta haridus- ja noorteameti koolijuhtide järelkasvu arenguprogrammi.