KIK avab looduskaitse, ringmajanduse ja kaasrahastuse taotlusvoorud

Ringmajanduse programmist toetatakse keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamist ja registreerimist, samuti mitteformaalsete keskkonnajuhtimissüsteemide (roheline kontor ja kool) väljatöötamist, elluviimist ning sertifikaadi või tunnistuse taotlemist. Lisaks saab toetust Euroopa Liidu ökomärgiste taotlemiseks ning ohtlike jäätmete kogumisringide läbiviimiseks. Taotlusvooru eelarve on 339 167 eurot.

Looduskaitse programmis toetatakse kaitstavate või väheuuritud elupaikade ning looma-, taime- ja seeneliikide, kultuuriväärtusega loodusobjektide ja ökosüsteemide ning ökosüsteemiteenustega seotud uuringuid. Samuti probleemliikide tõrjet ning kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavades plaanitud meetmete elluviimist. Taotlusvooru eelarve on 375 316 eurot.

Kaasrahastuse programmist toetatakse projekte, mis saavad põhirahastuse välisallikatest. Toetuse taotlemise eelduseks on, et välisrahastus moodustab projekti maksumusest vähemalt 50%. Taotlusvooru eelarve on 146 602 eurot.