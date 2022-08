Rakvere adventkogudus tähistab aastapäeva

Aastapäeva üritused toimuvad koguduse hoones aadressil Pikk 33. Kutsutud on külalisi, kes on Rakverega seotud.

Pidulik aastapäev algab kell 11 piibli uurimisega, mida juhib 1980-ndatel Rakvere adventkogudust pastorina teeninud Rein Käsk. Samal ajal on programm lastele.

Algusega kell 13.45 saab koguduse saalis vaadata dokumentaalfilmi "Kohtuasi Looja kasuks", mis on valminud ajakirjanik Lee Strobeli samanimelise raamatu põhjal. Filmis pööratakse tähelepanu universumi tekkimise teooriatele ning otsitakse vastust küsimusele, kas elu sai iseeneslikult tekkida.

Et pool sajandit tagasi tegutses Rakvere adventkoguduses tegus mandoliiniorkester, saavad huvilised nüüd ajaloohõngulisi instrumente proovida mängida. Samuti on võimalus teha jalutuskäik Rakveres – külastada kaardi abil kohti, kus adventkoguduse liikmed on eelmise sajandi eri kümnenditel laupäeviti ühiselt jalutamas käinud.